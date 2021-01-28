Интернет-магазин климатической техники
Интернет-магазин компании «Точка Холода» уже 23 года успешно продаёт в Москве климатическую технику для дома, устанавливает промышленное климатическое оборудование, проектирует системы вентиляции и кондиционирования. Сейчас, в ассортименте нашего интернет-магазина насчитывается более 35 тысяч товарных позиций. Мы регулярно расширяем спектр продаваемых товаров, вовремя реагируя на ожидания своих покупателей.
Продажа кондиционеров под ключ, их сервисное обслуживание или ремонт, это то с чего мы начинали свой путь, где стали экспертами и надёжными партнёрами для своих клиентов. Сейчас, спустя два десятка лет, накопленный опыт и высокий уровень компетенции наших инженеров, позволяют нам браться за выполнение самых сложных проектов, относящихся к области вентиляционного оборудования или промышленного кондиционирования.
Наш авторизованный сервисный центр, готов быстро, а главное качественно отремонтировать практически любую вентиляционную установку или сплит-систему. Аккуратно осуществить монтаж нового и демонтаж вашего старого климатического оборудования. Очистить кондиционер или вентиляцию от пыли и бактерий. Сервисная служба компании постоянно улучшает качество своих услуг, внимательно прислушиваясь к пожеланиям наших дорогих клиентов.
Компания «Точка Холода» является официальным дилером Daikin, Mitsubishi Electric (aircon), Mitsubishi Heavy, Hisense, Haier, IGC, Midea, Ballu, General Climate, Electrolux, Fuji Electric, Gree, LG, Sakura, Samsung, Toshiba и других известных марок. Мы получаем климатическое оборудование непосредственно от завода производителя. Фирмы посредники исключены из цепочки поставки, поэтому наша цена ниже чем у большей части конкурентов. Для постоянных клиентов предлагаем особые условия сотрудничества с персональным прайс-листом.
Зайдя в наш магазин климатической техники, Вы сможете не только купить интересующую вас модель сплит-системы или вентиляционной установки, но также заказать доставку купленного оборудования в пределах Москвы и Московской области, заключить договор на его профессиональный монтаж и сервисное обслуживание.
Позвоните нам по телефону, напишите в онлайн-чат или пришлите свой запрос на электронную почту отдела продаж. Наши сотрудники подробно ответят на Ваши вопросы, расскажут про действующие скидки, а оптовым покупателям, подготовят интересное коммерческое предложение.
Продажа кондиционеров под ключ, их сервисное обслуживание или ремонт, это то с чего мы начинали свой путь, где стали экспертами и надёжными партнёрами для своих клиентов. Сейчас, спустя два десятка лет, накопленный опыт и высокий уровень компетенции наших инженеров, позволяют нам браться за выполнение самых сложных проектов, относящихся к области вентиляционного оборудования или промышленного кондиционирования.
Наш авторизованный сервисный центр, готов быстро, а главное качественно отремонтировать практически любую вентиляционную установку или сплит-систему. Аккуратно осуществить монтаж нового и демонтаж вашего старого климатического оборудования. Очистить кондиционер или вентиляцию от пыли и бактерий. Сервисная служба компании постоянно улучшает качество своих услуг, внимательно прислушиваясь к пожеланиям наших дорогих клиентов.
Компания «Точка Холода» является официальным дилером Daikin, Mitsubishi Electric (aircon), Mitsubishi Heavy, Hisense, Haier, IGC, Midea, Ballu, General Climate, Electrolux, Fuji Electric, Gree, LG, Sakura, Samsung, Toshiba и других известных марок. Мы получаем климатическое оборудование непосредственно от завода производителя. Фирмы посредники исключены из цепочки поставки, поэтому наша цена ниже чем у большей части конкурентов. Для постоянных клиентов предлагаем особые условия сотрудничества с персональным прайс-листом.
Зайдя в наш магазин климатической техники, Вы сможете не только купить интересующую вас модель сплит-системы или вентиляционной установки, но также заказать доставку купленного оборудования в пределах Москвы и Московской области, заключить договор на его профессиональный монтаж и сервисное обслуживание.
Позвоните нам по телефону, напишите в онлайн-чат или пришлите свой запрос на электронную почту отдела продаж. Наши сотрудники подробно ответят на Ваши вопросы, расскажут про действующие скидки, а оптовым покупателям, подготовят интересное коммерческое предложение.